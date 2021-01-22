В преддверии массовых протестных акций по всей стране полиция проводит задержания сторонников Алексея Навального, некоторых уже отправили под арест.

Полчаса назад стало известно об аресте на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Час назад в Ростове-на-Дону задержали координатора штаба оппозиционера Ксению Середкину, а в Архангельске – экс-координатора местного штаба Андрея Боровикова. Два часа назад в Уфе полицейские посадили юриста штаба Навального Федора Телина в машину и повезли в отделение, не поясняя, что ему вменяют. Главу штаба в Волгограде Евгения Кочегина задержали на странных основаниях – как свидетеля по некому делу о хранении наркотиков. Во Владивостоке координатора местного штаба Екатерину Ведерникову уже арестовали на трое суток за организацию акции без подачи уведомления. Задержали руководителя штаба оппозиционера в Краснодаре – Анастасию Панченко, в Тюмени – Ивана Вострикова – и в Новосибирске – Сергея Бойко, он также является депутатом городского совета. Его помощницу и еще одну сотрудницу новосибирского штаба тоже доставили в отделение. В Калининграде в одном из отделов полиции оказался волонтер штаба Навального, в Липецке – сторонница политика, к ней, как сообщается, применили силу. Но начали силовики с ближайших соратников Навального – первой накануне задержали Любовь Соболь, которой вменили призывы к несанкционированным акциям. Силовики пришли к Кире Ярмыш, за сотрудником отдела расследований Георгием Албуровым, а также к юристу Владлену Лосю, он гражданин Белоруссии, и ему предписали покинуть Россию в ближайшие дни.

В разных городах к политикам, активистам и журналистам приходят полицейские и вручают им предостережения о недопустимости участия в несанкционированных акциях и призывов к ним.