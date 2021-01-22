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Эксклюзив Эха 14:08, 22 января 2021

ГУВД Москвы сегодня распространила предупреждение об ответственности за участие в несогласованных акциях 23 января

Как говорится в сообщении полиции, призывы сохраняются в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях. Попытки провести несогласованное мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться.

Родители все чаще отмечают заинтересованность своих детей в походе на несогласованный митинг, который пройдет завтра в столице. Один из слушателей рассказал в эфире «Эха Москвы», что намерен взять с собой на акцию девятилетнего сына. Он также рассказал, что в школах учителя просят родителей провести разъяснительные беседы с детьми, поскольку те не учатся в ожидании акции протеста.

Наш слушатель также отметил, что не сомневается в том, что завтра полиция будет действовать жестко.

Слушательница «Эха Москвы» Ольга рассказала, что в одной из столичных школ с детьми младшего школьного возраста учителя проводят профилактические беседы, в которых указывают на недопустимость посещения несанкционированных митингов. По словам Ольги, при этом большое внимание уделяется необходимости поддерживать только политику президента России.

Ольга при этом заметила. Что не считает необходимым запрет на публикацию в социальных сетях информации о предстоящих митингах, поскольку дети имеют право знать, что происходит в стране. По словам Ольги, важно. Чтобы родители при том не оставались в стороне и объясняли детям ситуацию.



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