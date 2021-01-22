Пресс-секретарь Белого дома: Президент США Джо Байден готов продлить ядерную сделку с Россией

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Российско-американское соглашение СНВ-3 предусматривает сокращение ядерного арсенала двух стран таким образом, чтобы через 7 лет после подписания и в дальнейшем общее количество вооружений не превышало семисот баллистических ракет. На сегодняшний день это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США. Администрация Дональда Трампа считала, что в нынешнем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона.

В Кремле сегодня сказали, что позицию Джо Байдена по этому вопросу приветствуют, однако, все будет зависеть от деталей. О нерешенных проблемах в интервью «Эху Москвы» напомнил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По словам Косачева, Сенат очень часто не приветствует позитивные сдвиги в отношениях Москвы и Вашингтона.

Газета The Washington Post пишет, что новая американская администрация не нацелена на потепление отношений между США и Россией.

Эксперты, которых опросили издание, сходятся во мнении, что команда Байдена будет первой за постсоветский период администрацией США, которая пришла к власти, не пообещав установить более теплые отношения с Россией. Так, например, будущий госсекретарь Энтони Блинкин, выступая перед Конгрессом сказал, что рассматриваемые новые санкции в отношении Москвы — чрезвычайно полезны, поскольку позволяют заставить… Россию ответить за ее действия и понести наказание.

В частности, речь идет (по сайту Inosmi.ru): о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2020 года, применении боевого химического вещества против Алексея Навального и предложения вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане". Но и это еще не все. Весьма возможно, рассматриваются и «массированная кибератака на компьютерные сети федеральных агентств и ведомств, в которой многие аналитики и госчиновники обвиняют Россию». Источники издания уверены, что результаты анализа используют для разработки новой политики в отношении Москвы.

Впрочем, это было ясно и ранее — когда советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан призвал немедленно освободить Алексея Навального. В своем твиттере чиновник написал, что атаки Кремля на оппозиционера — «это не просто нарушение прав человека, а оскорбление российского народа, который хочет, чтобы его голос услышали».

Ожидается, что Джо Байден запросит у американских спецслужб доклад о политике России в отношении США уже на этой неделе.