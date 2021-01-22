Савеловский суд Москвы арестовал на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш

Она признана виновной в призывах выйти на несанкционированный митинг. Ярмыш была задержана накануне вечером, ночь она провела в ОВД в камере для административно задержанных. Кроме того, 21 января в Москве и других городах России прошли задержания соратников Алексея Навального. Во Владивостоке координатора местного штаба Екатерину Ведеркину сегодня арестовали на трое суток.
2021-01-22T13:42:22+03:00
2021-01-22T14:32:55+03:00
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13:42, 22 января 2021
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