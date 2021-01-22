Арбитражный суд Красноярского края перенес на 5 февраля рассмотрение иска Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» «Норильско-Таймырской энергетической компании» в связи с аварией на ТЭЦ. Сумма иска – 148 миллиардов рублей.