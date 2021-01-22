Арбитражный суд Красноярского края перенес на 5 февраля рассмотрение иска Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» «Норильско-Таймырской энергетической компании» в связи с аварией на ТЭЦ. Сумма иска – 148 миллиардов рублей.
2021-01-22T13:36:35+03:00
2021-01-22T13:36:35+03:00
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13:36, 22 января 2021
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