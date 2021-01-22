Депутат ГД от КПРФ Агаев, умерший от коронавируса 23 сентября, в этот же день проголосовал за восемь законопроектов

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, который умер от последствий коронавируса 23 сентября прошлого года, в этот же день проголосовал за принятие восьми законопроектов. Об этом свидетельствуют данные из системы анализа результатов голосований в нижней палате, — пишет интернет-издание «Открытые медиа». Ранее коллеги Агаева говорили, что перед смертью он несколько дней находился в коме.

При этом из данных системы анализа следует, что Агаев голосовал не только 23, но также 22, 16 и 15 сентября. Депутаты Госдумы не имеют права голосовать друг за друга, а также удаленно.