Власти Британии не исключают возможности полного закрытия границ из-за угрозы новых штаммов коронавируса

Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на британского министра по защите окружающей среды. При этом он подчеркнул, что сам не хотел бы увидеть закрытие всех границ. Отмечу, что Грузия с 1 февраля, наоборот, отменит запрет на регулярное авиасообщение, который действовал с марта 2020 года.
2021-01-22T13:33:51+03:00
2021-01-22T13:33:51+03:00
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13:33, 22 января 2021
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