Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в поддержку Навального

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников, будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, — говорится в заявлении главного управления МВД России. Там отмечается, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.