Агентство Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Алексею Навальному срок в 13,5 лет

Ссылаясь на два неназванных источника, близких к администрации президента, агентство отмечает, что речь идет о 3,5 годах по делу «Ив Роше», а затем еще дополнительных 10 по другому делу. При этом Bloomberg не уточняет, о каком деле может идти речь.
2021-01-22T13:33:23+03:00
2021-01-22T13:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 22 января 2021
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