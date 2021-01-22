Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил по телефону с Путиным арест Навального и призвал немедленно его освободить

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил по телефону с Владимиром Путиным арест Алексея Навального и призвал немедленно его освободить. Об этом сам Мишель написал в Твиттере. Он также подчеркнул, что во время разговора с российским президентом настаивал на расследовании его отравления в августе прошлого года.