Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил по телефону с Путиным арест Навального и призвал немедленно его освободить

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил по телефону с Владимиром Путиным арест Алексея Навального и призвал немедленно его освободить. Об этом сам Мишель написал в Твиттере. Он также подчеркнул, что во время разговора с российским президентом настаивал на расследовании его отравления в августе прошлого года.
2021-01-22T13:32:03+03:00
2021-01-22T13:32:03+03:00
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13:32, 22 января 2021
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