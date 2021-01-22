Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает выход студентов на акции их личным делом, но «участие в незаконных действиях» может иметь последствия. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, что учащимся ряда вузов угрожают отчислением в случае участия в несанкционированных акциях 23 января.

«Участие студентов в тех или иных акциях — безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений. У каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования», — сказал Д.Песков.