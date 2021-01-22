На Международную космическую станцию доставят мощный микроскоп для поиска места еще одной утечки воздуха, — сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, данные об утечке нуждаются в проверке. В декабре в ЦУПе утверждали, что это место нужно обнаружить как можно быстрее, потому что резервы воздуха на станции подходят к концу.