На Международную космическую станцию доставят мощный микроскоп для поиска места еще одной утечки воздуха, — сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. По его словам, данные об утечке нуждаются в проверке. В декабре в ЦУПе утверждали, что это место нужно обнаружить как можно быстрее, потому что резервы воздуха на станции подходят к концу.
2021-01-22T13:07:17+03:00
2021-01-22T13:07:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778072-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:07, 22 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…