Sun: Власти Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса не исключает вариант полного закрытия границ

Власти Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса не исключает вариант полного закрытия границ, — сообщает газета Sun, ссылаясь на министра по защите окружающей среды Джорджа Юстиса. По его данным, этот вопрос сейчас прорабатывается. Министр напомнил, что ранее власти ужесточили правила въезда в Великобританию, теперь для этого необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.