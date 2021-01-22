Sun: Власти Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса не исключает вариант полного закрытия границ

Власти Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса не исключает вариант полного закрытия границ, — сообщает газета Sun, ссылаясь на министра по защите окружающей среды Джорджа Юстиса. По его данным, этот вопрос сейчас прорабатывается. Министр напомнил, что ранее власти ужесточили правила въезда в Великобританию, теперь для этого необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
2021-01-22T13:06:34+03:00
2021-01-22T13:06:34+03:00
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13:06, 22 января 2021
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