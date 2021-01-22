Российскую вакцину от коронавируса «Спутник» начнут поставлять в Венгрию

Соответствующее соглашение подписал сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Первые поставки вакцины в Венгрию начнутся уже в феврале. Всего будет три этапа поставок.
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Соответствующее соглашение подписал сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Первые поставки вакцины в Венгрию начнутся уже в феврале. Всего будет три этапа поставок.
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…