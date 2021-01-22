«Ведомости»: Лишь около 10% депутатов Госдумы ответили на обращения по поводу дела журналиста Ивана Сафронова

Лишь около 10% депутатов Госдумы ответили на обращения по поводу дела журналиста Ивана Сафронова, пишет газета «Ведомости». По данным инициативной группы в поддержку Сафронова, большинство парламентариев проигнорировали подобные запросы.

Обращения, как отмечает издание, были направлены всем 450 депутатам Думы еще в октябре прошлого года. В письмах каждого члена нижней палаты парламента просили обратить внимание государственных органов на дело Сафронова и взять его под личный контроль. Однако подготовить ответ смогли только 53 человека. При этом по действующему законодательству, письменные обращения в органах власти могут рассматриваться не более 30 дней – за исключением случаев, когда лицо, которому поступил запрос, попросило дополнительное время на ответ.

Из тех же, кто ответил на обращения, подавляющее большинство – члены «Единой России», отмечает газета. Однако многие из них указали, что не могут влиять на уголовные дела. Схожие ответы на обращения по делу Сафронова поступили и от депутатов от ЛДПР, в том числе лидера фракции в Госдуме Владимира Жириновского. При этом депутат Сергей Маринин пообещал способствовать скорейшему освобождению Сафронова. Об ответах представителей КПРФ и «Справедливой России» в публикации не говорится. Официально в Госдуме отказ большинства депутатов отвечать на обращения по делу Сафронова пока не комментируют.

Бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в середине июля прошлого года по обвинению в госизмене. Следствие считает, что журналист передал секретные данные представителям чешской разведки. Сафронов свою вину отрицает.