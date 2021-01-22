Песков назвал враньем и «качественной клюквой» фильм Навального о наличии у Путина дворца в Геленджике

о том, что президент РФ Владимир Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь не нужны никакие разъяснения. Если вы помните, буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности и что какие-то инсинуации относительно того, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», — заявил он.

Как подчеркнул Д.Песков, «Путин не имеет к этому никакого отношения». «Все компиляционные материалы, которые содержатся там — это хорошая, качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров», — заключил он.

То, что строительство объекта в Геленджике начиналось при участии Управделами президента, не означает, что Владимир Путин имеет отношение к этому объекту. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами госсобственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами. Это опять же не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», — сказал Д.Песков.