Сторонники Алексея Навального опасаются за его здоровье в СИЗО

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал Руслан Шаведдинов. Он считает, что люди должны поддержать Навального.

Шаведдинов подчеркнул, что сторонники Алексея Навального никогда не призывали к беспорядкам во время акций протеста.