ГУВД Москвы сегодня распространила предупреждение об ответственности за участие в несогласованных акциях 23 января

Как говорится в сообщении полиции, призывы сохраняются в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях. Попытки провести несогласованное мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться.
2021-01-22T12:31:49+03:00
2021-01-22T12:40:33+03:00
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12:31, 22 января 2021
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