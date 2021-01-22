Москва обещает не оставить без ответа высылку российского дипломата из Албании

Замглавы МИДа Александр Грушко сказал агентству РИА Новости, что это провокация, которая направлена на ухудшение отношений двух стран. Российского дипломата высылают из Албании за неоднократные нарушения санитарных требований по коронавирусу, каких – не уточняется.
2021-01-22T12:05:28+03:00
2021-01-22T12:17:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778026-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3386716.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 22 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…