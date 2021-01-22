Москва обещает не оставить без ответа высылку российского дипломата из Албании

Замглавы МИДа Александр Грушко сказал агентству РИА Новости, что это провокация, которая направлена на ухудшение отношений двух стран. Российского дипломата высылают из Албании за неоднократные нарушения санитарных требований по коронавирусу, каких – не уточняется.