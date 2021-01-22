Агентство Bloomberg утверждает, что Кремль хочет посадить политика Алексея Навального на 13,5 лет

Сейчас он находится под стражей по ходатайству ФСИН, требующей заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

В случае, если требование Федеральной службы исполнения наказаний будет удовлетворено, Навальный будет заключен в колонию на 3,5 года. Именно такой условный срок по делу «Ив Роше» ему был назначен чуть более шести лет назад. Однако собеседники американского агентства уверяют, что в Кремле намерены осудить Навального еще по одному уголовному делу и добавить к сроку заключения десять лет.

По словам источников, такая жесткая позиция связана с мнением властей о том, что политик работает при поддержке западных правительств, что сам Навальный отрицает. Помимо этого, как утверждается, в Кремле надеются, что движение в поддержку Навального заглохнет, когда он окажется за решеткой, потому что оно «в значительной степени завязано на личности» оппозиционера. Наконец, добавляют источники, российские власти сильнее стали бояться протестов из-за событий в Белоруссии.

Сами соратники Навального, впрочем, уверены, что его арест, напротив, станет катализатором протестной активности.

В конце декабря политик также стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следствие полагает, что Навальный похитил более 356 млн рублей пожертвований Фонду борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом.