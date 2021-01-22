В России четвертый день подряд выявляется менее 22 тысяч заболевших

Чуть более 21,5 тысячи человек за последние сутки получили положительный тест на коронавирус. Заболевшие есть в каждом регионе страны. За все время эпидемии зарегистрировано более 3 млн 670 тысяч случаев заболевания. Почти 600 тысяч из них болеют прямо сейчас. 68 тысяч человек скончались. За последние сутки – 580. Наибольшее количество летальных исходов в Москве – 70 человек, при этом столица вновь оказалась на втором месте по показателям прироста заболевших. Здесь выявили чуть более 3 тысяч новых инфицированных, а в Санкт-Петербурге их оказалось на 70 человек больше. Северная столица выходит на первое место в списке третий раз за эту неделю. В Москве же наметился устойчивый тренд на снижение темпов распространения коронавируса и госпитализаций, но эпидемиологи предупреждают, что о спаде эпидемии говорить пока рано. На третьем месте по приросту Московская область.

Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по общему числу инфицированных. Впереди Бразилия, Индия и США