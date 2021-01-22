МЧС распространяется экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве

Он сохранится до вечера. Видимость может снизиться до трехсот метров. В столичном регионе сегодня резко теплеет. В течение дня обещают около нуля, в ближайшие дни воздух прогреется до +4.
2021-01-22T11:35:52+03:00
2021-01-22T11:45:10+03:00
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11:35, 22 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
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