Центральный банк предупреждает россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что в отношении клиента того или иного банка возбуждено дело по заявлению Банка России. Таким образом, мошенники пытаются получить персональные данные граждан, сведения об их платежных картах. В ЦБ вновь напоминают, что регулятор не подает никаких заявлений силовикам в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций.
2021-01-22T11:34:40+03:00
2021-01-22T11:39:29+03:00
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11:34, 22 января 2021
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