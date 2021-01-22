Центральный банк предупреждает россиян о новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждают, что в отношении клиента того или иного банка возбуждено дело по заявлению Банка России. Таким образом, мошенники пытаются получить персональные данные граждан, сведения об их платежных картах. В ЦБ вновь напоминают, что регулятор не подает никаких заявлений силовикам в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций.