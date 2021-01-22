«Ведомости»: Лишь каждый десятый депутат Госдумы отвечает на обращения

Лишь каждый десятый депутат Госдумы отвечает на обращения, — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на инициативную группу в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Большинство парламентариев отказались отвечать на обращения членов группы. Адресные письма были направлены всем членам нижней палаты парламента в октябре минувшего года. По закону письменные обращения граждан в органах госвласти должны рассматриваться не более 20 дней.