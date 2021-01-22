Bloomberg: Алексея Навального в ближайшее время отправят в колонию на 3,5 года

Алексея Навального, по данным источников агентства Bloomberg, близких к администрации президента, в ближайшее время отправят в колонию на три с половиной года. По их данным, этим завершится суд, назначенный на второе февраля. Напомним, ФСИН добивается замены политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Bloomberg напоминает, что еще 10 лет Навальному грозит по другому делу – о мошенничестве с пожертвованиями, которое на него завели в конце декабря.
2021-01-22T13:03:00+03:00
2021-01-22T13:03:53+03:00
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13:03, 22 января 2021
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