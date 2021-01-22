Новая американская администрация подтвердила свое намерение продлить Договор СНВ-3

Как говорят в Белом доме и Пентагоне, дальнейшее сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений соответствуют национальным интересам США. В то же время, представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что президент поручил разведке собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев решение США продлить Договор СНВ-3 приветствует, но при этом отметил, что остается ряд спорных моментов.

По словам Косачева, Сенат очень часто не приветствует позитивные сдвиги в отношениях Москвы и Вашингтона.