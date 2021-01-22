Мобильные операторы попросили власти компенсировать им затраты на слежку за больными коронавирусом

Ее собираются возобновить в нескольких регионах из-за роста числа заболевших. В Министерстве цифрового развития считают, что компании просто хотят заработать.

Система, отслеживающая, как больной коронавирусом выполняет условия карантина, работает на основе данных операторов связи о геолокации телефонов. Чтобы собирать и передавать эту информацию компаниям приходится задействовать дополнительные ресурсы, и обходится каждому из них это в десятки миллионов рублей в месяц. После первой волны эпидемии слежку приостановили, но сейчас на фоне роста заболеваемости ее хотят возобновить в ряде регионов, например, в Бурятии и Красноярсокм крае. Поэтому операторы попросили Министерство цифрового развития покрыть дополнительные издержки, пишет газета РБК. На письмо им пока не ответили, но, похоже, компенсации не будет. Представитель министерства в комментарии РБК отметил, что затраты компаний несущественные – ведь все программное обеспечение уже разработано и нужно несколько специалистов на неполный рабочий день. Там подчеркнули, что «вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом». В ведомстве также отвергли предложение собирать с абонентов согласие на передачу информации об их передвижении – там уверены, что существующая система не нарушает закон о персональных данных.

Как отмечает РБК, ранее операторы связи не получали денег за передачу информации о перемещниях заразившихся коронавирусом.