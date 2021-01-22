Симоновский суд Москвы должен начать рассматривать дело в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь, которую обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Владимир Воронин, накануне его подзащитную отпустили из отделения полиции, составив на нее протокол. Адвокат уверен, что это делается для того, чтобы потом Соболь можно было посадить.

Тем временем, различные государственные ведомства продолжают призывать родителей не пускать своих детей на протестные акции 23 января. Ранее это сделали Генпрокуратура и МВД. Теперь министерство просвещения и детский омбудсмен Анна Кузнецова.