Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вновь перенесли

Теперь лента выйдет в октябре. Сроки премьеры неоднократно сдвигались из-за пандемии коронавируса. Изначально фильм должен был выйти в прокат еще в апреле минувшего года.
2021-01-22T10:34:39+03:00
2021-01-22T10:47:59+03:00
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10:34, 22 января 2021
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