Московский зоопарк открывает павильоны с животными, которые ранее были закрыты из-за ограничений по коронавирусу

В пресс-службе отмечают, что по-прежнему необходимо будет соблюдать все меры безопасности. Отмечается, что билеты для взрослых вновь будут стоить 800 рублей, а не 600, когда были закрыты павильоны.
2021-01-22T10:34:27+03:00
2021-01-22T10:43:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2777984-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3386638.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 22 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…