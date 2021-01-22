Владимирская и Калининградская области стали лидерами внутреннего туристического потока в России летом и зимой, — сообщает, ссылаясь на исследование Сбербанка, газета РБК. Более половины россиян, которые летом 2019 года отдыхали за рубежом, в пандемию выбрали Россию. В десятку популярных у туристов регионов попали также Карелия, Карачаево-Черкесия, Тверская и Астраханская области.
2021-01-22T10:34:12+03:00
2021-01-22T10:40:55+03:00
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10:34, 22 января 2021
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