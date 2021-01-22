Пресс-секретарь Белого дома: Президент США Джо Байден готов продлить ядерную сделку с Россией

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее о решении американской администрации продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях сообщали источники газеты The Washington Post. По их данным, Джо Байден не намерен при этом устраивать перезагрузку отношений с Россией, как делали многие американские президенты до него. Уже объявлено, что Байден поручил спецслужбам проверить информацию о вмешательстве России в последние президентские выборы в США, о масштабной кибератаке на государственное ведомство, а также изучить ситуацию с отравлением политика Алексея Навального.