Сегодня в Москве назовут победителей Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»

В номинации «Лучший фильм» – «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Церемония пройдет в первом павильоне Мосфильма, как утверждают, при строгом соблюдении санитарных норм.