Сегодня в Москве назовут победителей Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»

В номинации «Лучший фильм» – «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Лед 2» Жоры Крыжовникова, «Союз спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя. Церемония пройдет в первом павильоне Мосфильма, как утверждают, при строгом соблюдении санитарных норм.
2021-01-22T10:06:51+03:00
2021-01-22T10:11:40+03:00
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10:06, 22 января 2021
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