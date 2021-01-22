ФСБ утверждает, что в Башкирии предотвращен террористический акт

Задержан гражданин России 1995-го года рождения, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается. В сообщении ФСБ отмечается, что в тайнике у молодого человека было обнаружено огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Он вел переписку с радикальными исламистами.
2021-01-22T10:04:13+03:00
2021-01-22T11:13:46+03:00
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10:04, 22 января 2021
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