Министерство просвещения и детский омбудсмен призывают родителей не пускать детей на протестные митинги

До этого с предостережениями выступили Генпрокуратура и МВД.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться. По ее словам, участие детей в акция протеста – это всегда риск и опасность. Кузнецова отметила, что к ней обращаются родители, обеспокоенные сообщениями в соцсетях, которые посвящены запланированным на завтра несогласованным акциям в поддержку политика Алексея Навального. По выражению омбудсмена, родители хотят остановить эту вакханалию.

В свою очередь, министерство просвещения на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обратилось к родителям школьников с призывом поинтересоваться их планами и оградить их от участия в несогласованных акциях. До этого в МВД заявили, что агитаторы протестов будут привлечены к ответственности. А организаторам вынесла предостережение Генпрокуратура.

Призывы поддержать арестованного Алексея Навального содержатся, в том числе, в его новом расследовании о дворце, который политик приписывает Владимиру Путину. Видео посмотрели более 53 миллионов человек.