Симоновский суд Москвы рассмотрит административное дело Соболь о повторном нарушении порядка организации митинга

Симоновский суд Москвы сегодня рассмотрит административное дело юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь о повторном нарушении порядка организации митинга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Владимир Воронин.

«Вчера после того как меня 4 часа не допускали до Любови, меня все же к ней пустили. В отношении Соболь составили протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП – о повторном нарушении порядка организации митинга. Мы предполагаем, что это сделано для того, чтобы позже возбудить в отношении нее уголовное дело по так называемой «дадинской» статье», — рассказал он.

По словам В.Воронина, в действиях Соболь «нет никакой повторности в связи с тем, что все штрафы, которые были ранее вынесены судом в отношении нее, уже оплачены». «Но в базах МВД этого не значится. Я уже собрал все документы, которые подтверждают, что никакой повторности в ее действиях нет, поэтому надеюсь, что сегодня в 11.00 Симоновский суд прекратит производство по этому административному делу», — отметил он.

Адвокат также добавил, что накануне ему пришлось проводить Соболь до двери ее квартиры из-за опасения «очередных провокаций со стороны сотрудников полиции», в частности того, что ее могут задержать прямо у дома по очередным основаниям.

В.Воронин подчеркнул, что несмотря ни на что, Любовь Соболь не планирует отказываться от участия в будущих акциях.