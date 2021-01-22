В некоторых районах Пекина началось массовое тестирование населения на коронавирус

Это связано с новой вспышкой распространения инфекции. Накануне было выявлено более ста новых случаев заражения. Тревогу китайских властей вызывает то, что это происходит незадолго до Нового года по Лунному календарю, который приходится на 12 февраля. По традиции, в этот день все семьи собираются вместе.