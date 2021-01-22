Лидеры ЕС решили ввести понятия темно-красных зон пандемии, т. е. очагов с самым высоким показателем распространения

Лидеры Европейского союза решили ввести новые понятия темно-красных зон пандемии, то есть очагов с самым высоким показателем распространения инфекции. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это позволит не закрывать все границы, а в самих зонах – принимать необходимые меры. Все поездки внутри ЕС должны быть строго ограничены, — подчеркнул, в свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель. Для въезда в ЕС из третьих стран, — подчеркнул он, — потребуются тесты на COVID-19. Когда это правило начнет действовать пока не объявлено.
2021-01-22T09:34:27+03:00
2021-01-22T09:44:37+03:00
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09:34, 22 января 2021
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