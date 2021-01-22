Мещанский суд Москвы сегодня продолжит предварительные слушания по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег, которых обвиняют в растрате средств банка «Восточный». Защита надеется убедить суд прекратить их преследование. Никто из фигурантов дела свою вину не признает. Судебный процесс над Калви и его партнерами напоминает особую схему работы с бизнесменами, которой государство уже неоднократно пользовалось, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович.

Напомним, Калви и другие подсудимые находятся под запретом определенных действий. Суд в декабре продлил арест их имущества.