Лидер республиканцев в Сенате США предлагает начать процесс по импичменту Дональду Трампу в середине февраля

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконелл предлагает начать процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу в середине февраля. По его словам, должен быть тщательно организованный, полный и честный процесс. Напомним, Палата представителей ранее объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательству к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Процесс в Сенате будет проходить уже задним числом, после ухода Трампа с должности, но демократы намерены довести его до конца.