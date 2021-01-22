В итальянском Антхольце продолжается этап Кубка мира по биатлону

Сегодня в программе – индивидуальная гонка у мужчин.

Индивидуальная гонка – удел хороших стрелков. Неудивительно, что в этой дисциплине, где, напомню, за каждый промах начисляется минута к итоговому времени, часто случаются сенсации. Впрочем, в первой и единственной пока в нынешнем сезоне индивидуалке в финском Контиолахти неожиданности не произошло — победу одержал Стурла Холм Легрейд из Норвегии. Занимающий на сегодня второе место в общем зачете Кубка мира.

Что касается российских биатлонистов, то лучшим в Финляндии был Александр Логинов, замкнувший тогда первую десятку. Вот только с Антхольцем у нашего лидера связаны не лучшие воспоминания. На прошлогоднем ЧМ, который проходил в этом местечке, итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. И хотя ничего предосудительного не нашла, нервов спортсмену потрепала немало. Сегодняшняя гонка начнется в 15.15 Трансляция на МАТЧ ТВ.