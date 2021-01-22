Правительство Японии не подтверждает информацию британской газеты Times о вероятной отмене Олимпиады в Токио

Официальный представитель кабинета министров сказал, что эти сведения не соответствуют действительности. Напомним, британское издание утверждает, что руководство Японии склоняется к отмене игр из-за сложной эпидемиологической ситуации. Олимпиада в Токио была перенесена с минувшего лета на июль-август этого года.