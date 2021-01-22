Операторы связи хотят, чтобы власти компенсировали им затраты на слежку за теми, кто заражен коронавирусом

Как пишет газета РБК, соответствующее письмо главе министерства цифрового развития Максуту Шадаеву направило объединение сотовых операторов. Оно оценивает расходы в десятки миллионов рублей. Между тем, чиновники считают затраты операторов на слежку несущественными, утверждая, что соответствующее программное обеспечение было уже давно разработано.