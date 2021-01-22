Министерство просвещения призывает родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях 23 января

В сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте» говорится, что некие нечистоплотные взрослые могут воспользоваться детским любопытством и это может обернуться плачевной ситуацией. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова отметила опасность, с которой могут столкнуться дети на несогласованных акциях.