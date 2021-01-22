Вступивший в должность президент США Джо Байден готов продлить договор СНВ-3 – соглашение о ядерном сдерживании

Вместе с тем новый американский лидер поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях России, в том числе об отравлении политика Алексея Навального.

В ближайшее время Вашингтон направит Москве официальное предложение о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях на максимально возможный срок – на пять лет. Об этом заявили в Белом доме. Переговоры с предыдущей администрацией по соглашению, которое истекает уже через 2 недели, весомых результатов не принесли. При этом это один из последних договоров, удерживающий страны от новой гонки вооружений, и в Вашингтоне называют его «якорем стратегической стабильности». Там подчеркнули, что этот документ особенно важен в условиях напряженности между Россией и США. Москва со своей стороны уже выражала готовность подписать договор. Джо Байден ранее неоднократно говорил о намерении продлить соглашение. Но новой «перезагрузки» отношений с Москвой ждать не стоит – президент США поручил разведке проанализировать кибератаку со взломом систем американских ведомств, вмешательство России в выборы этой осенью, использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и информацию о предполагаемом вознаграждении за убийство американских солдат.

Эксперты отмечают, что это будет первая администрация США в постсоветский период, которая не обещает восстановления отношений с Россией.