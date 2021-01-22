В минэкономразвития поддержали предложение московских властей о снижении или полной отмене НДС для ресторанов

В министерстве экономического развития поддержали предложение московских властей о снижении или полной отмене НДС для ресторанов, — сообщил агентству РИА Новости заммэра Владимир Ефимов. По его словам, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей.
2021-01-22T08:37:29+03:00
2021-01-22T09:30:21+03:00
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08:37, 22 января 2021
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