В минэкономразвития поддержали предложение московских властей о снижении или полной отмене НДС для ресторанов

В министерстве экономического развития поддержали предложение московских властей о снижении или полной отмене НДС для ресторанов, — сообщил агентству РИА Новости заммэра Владимир Ефимов. По его словам, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей.