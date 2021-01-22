Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева

В официальном сообщении говорится, что он нарушал карантинные меры, введенные в стране в связи с коронавирусом, причем делал это с апреля прошлого года. Детали не уточняются. Дипломат должен будет покинуть Албанию в течение 72 часов. В МИДе России восприняли эту информацию с сожалением.