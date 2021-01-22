Банк «Восточный» отказался от гражданского иска о возмещении ущерба на 2,5 млрд руб. по делу в отношении Майкла Калви

Банк «Восточный» отказался от гражданского иска о возмещении ущерба на 2,5 млрд руб. по уголовному делу в отношении основателя компании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег, обвиненных в растрате средств банка. Предварительные слушания по делу должны начаться сегодня. Теперь защита рассчитывает убедить суд прекратить само уголовное преследование инвесторов за отсутствием события преступления. Сегодня должны состояться предварительные слушания по делу.

Это напоминает особую схему работы с бизнесменами, которой государство уже неоднократно пользовалось. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович.

По мнению Виктора Шендеровича, изменение меры пресечения может быть связано с крупными суммами денег. Мера пресечения для Майкла Калви изменена на запрет определенных действий.