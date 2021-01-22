Мосгорсуд продолжает рассмотрение дела стрелявшего в метро полицейского

Сегодня свои доказательства предоставит защита обвиняемого.

В сентябре 2019 года в вестибюле станции метро Рязанский проспект прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам Отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать. По данным Следственного комитета в результате ЧП погиб полицейский Максим Веялко, его коллега Алексей Лимонов получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе он заявил, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки и после эмоционального всплеска Смирнов открыл огонь. После этого, согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшему непосредственному руководителю. Прапорщика Смирнова обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сторона обвинения закончила предоставление своих доказательств суду в среду. Сегодня Мосгорсуд заслушает адвоката обвиняемого.