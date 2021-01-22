Z Архив новостей новости
5 2 6 1150
07:05, 22 января 2021

Мосгорсуд продолжает рассмотрение дела стрелявшего в метро полицейского

Сегодня свои доказательства предоставит защита обвиняемого.

В сентябре 2019 года в вестибюле станции метро Рязанский проспект прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам Отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать. По данным Следственного комитета в результате ЧП погиб полицейский Максим Веялко, его коллега Алексей Лимонов получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе он заявил, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки и после эмоционального всплеска Смирнов открыл огонь. После этого, согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшему непосредственному руководителю. Прапорщика Смирнова обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сторона обвинения закончила предоставление своих доказательств суду в среду. Сегодня Мосгорсуд заслушает адвоката обвиняемого.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 7262 18.01
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 189 6 38642 15.01
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Отбивная из Берии Превращение исторических личностей в еду – процесс распространенный. Съеденное – добыча, оно объективизировано, повержено, подчинено, использовано – отличный способ борьбы со страхом, гневом, травмой…

5 173 6 45244 15.01
Блоги

Константин Эггерт журналист

Против всех. Почему возвращение Навального — проблема и для Путина, и для многих оппозиционеров Навальный поддержал Дональда Трампа в споре с «Твиттером». Накануне возвращения в Россию он вновь доказал, что мыслит независимо и не боится спорить даже со сторонниками…

5 114 6 56915 15.01
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 322 6 33700 18.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор, а не движение зомбированной толпы в направлении, указанном манипуляторами…

5 82 6 8655 21.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 165 6 18388 16.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 200 6 22546 21.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 191 6 25914 18.01
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 36 6 5146 18.01
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 68 6 10329 21.01
Блоги

Михаил Таратута журналист

Это случилось в Америке Сегодня в среде либеральной публики – а это большая часть образованного класса Америки – быть белым считается как бы немного неприличным…

5 102 6 15561 19.01
Интервью Разворот (утренний)

Сергей Миронов гость: Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…

5 174 6 26680 21.01
#слушать 12:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 47 6 7177 20.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 92 6 14132 19.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 140 6 32036 15.01

Популярное за неделю

Новости

Nordwind не нашла нарушений в заявлении пилота, обвинившего Навального в создании аварийной ситуации. Как говорится в инстаграме авиакомпании, меры в отношении летчика не применялись, пилот продолжает работать.

5 22 6 3802
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Операция отсечения адвоката, видимо, готовилась заранее. И можно говорить о том, что разворот самолета тоже готовился заранее, потому что руководители или представители ФСИН тоже находились именно в «Шереметьево»...

5 107 6 105535 17.01
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 53 6 13851 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 311 6 525616 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 413 6 156332 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8955764
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4777686

Сегодня в эфире