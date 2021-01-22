Предварительные слушания по делу Майкла Калви возобновятся сегодня в Мещанском суде Москвы

Уголовное дело в отношении Майкла Калви и ещё нескольких фигурантов возбудили около двух лет назад. Их обвинили в причастности к хищению двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный» путем выдачи невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро». По версии следствия реальная стоимость пакета акций не превышала 600 тысяч рублей. Калви и другим фигурантам сначала вменяли статью о мошенничестве, позже её изменили на растрату. Дело, как пишет газета РБК, возбудили по заявлению Шерзода Юсупова — делового партнёра основного владельца банка «Восточный» Артема Аветисяна. Вину основатель фонда Baring Vostok и другие фигуранты не признали. Калви считает уголовное дело незаконной попыткой разрешить корпоративный спор. В ноябре прошлого года Верховный суд освободил его и других обвиняемых из-под домашнего ареста. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. В конце прошлого года Калви вышел на работу. Тогда же банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к основателю фонда Baring Vostok.

Суд в конце года продлил Калви меру пресечения на полгода. Ему запрещено выходить за пределы квартиры ночью, общаться с обвиняемыми по делу, пользоваться интернетом и связью и другие.